Opmerkelijk fossiel bewijst voor het eerst: zoogdieren vielen dino’s aan

Zoogdieren waren klein, zwak en schuchter in de tijd van de dinosauriërs, zo wordt toch vaak verteld. Maar een bijzonder fossiel uit China werpt nieuw licht op de zaak. De opmerkelijke vondst toont hoe miljoenen jaren geleden een dasachtig roofdier versteende net toen hij zijn tanden in een dinosaurus zette.

Man bijt hond, maar dan in de verre prehistorie. Het versteende tafereel van een zoogdier - een repenomamus - die de aanval inzet op een veel grotere plantenetende dino is zo opmerkelijk, dat wetenschappers aanvankelijk dachten dat het nep was. Maar intussen zijn de onderzoekers zeker dat het gevecht wel degelijk plaatsvond, zo’n 125 miljoen jaar geleden, en werd vereeuwigd door een modderstroom.

Zoogdieren in de tijd van de dinosaurussen worden vaak voorgesteld als schuchtere muizen. Het waren dieren die zich moesten verstoppen voor de mastodonten die de aarde rond hen deden daveren. Dit fossiel waarin een psittacosaurus, familie van de triceratops, het slachtoffer is, bewijst dat zoogdieren een actieve rol in de voedselketen hadden.

Reconstructie van het fossiel — © via REUTERS

De details zijn opmerkelijk. Met een pootje heeft het zoogdier de onderkaak van de dino vast, met zijn tandjes bijt hij in de ribben. De botten van de dino vertonen geen tekenen geknaag door aaseters. Volgens de onderzoekers toont dat aan dat de dino nog leefde op het moment van de aanval.

Het fossiel werd in 2012 uit de grond gehaald in de Chinese provincie Liaoning. De vindplaats wordt weleens het ‘Pompeï voor dinosauriërs’ genoemd. Door modderstromen werden op de site tal van dino’s, maar ook hagedissen, amfibieën en zoogdieren vereeuwigd.