Meer dan 100.000 soldaten en 900 tanks in stelling gebracht in noordoosten Oekraïne: Rusland probeert terug te slaan

In het noordoosten van Oekraïne woedt een felle strijd tussen Russische en Oekraïense troepen. Volgens de Oekraïense legerleiding zijn in Koepjansk, in de buurt van Charkiv, meer dan 100.000 soldaten en 900 tanks samengebracht.Al zouden de Oekraïners er voorlopig nog in het voordeel zijn.

De situatie is “ingewikkeld, maar nog onder controle”. Dat zegt generaal Oleksandr Sirskii, bevelhebber bij de Oekraïense grondtroepen, over de situatie in Koepjansk en Lyman. Daar wordt al een paar dagen hevig gevochten, en bovendien is Rusland er volgens de Oekraïners de militaire aanwezigheid gevoelig aan het verhogen geweest.

Controle behouden

In een poging de controle over die twee steden in de regio terug te grijpen, zouden nabij Koepjansk en Lyman meer dan 100.000 Russische soldaten en meer dan 900 Russische tanks in stelling gebracht zijn. Voorlopig lukt het nog om hen tegen te houden, beweert ook de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar, maar Rusland zegt ondertussen al 2 kilometer opgerukt te zijn.

De twee landen spreken elkaar niet voor het eerst en niet voor het laatst tegen, maar duidelijk is wel dat de gevechten er aan het toenemen zijn. Sergej Cherevatii, een van de woordvoerders binnen het Oekraïense leger, zei op de nationale tv dat “de vijand er alles aan doet om door onze verdedigingslinies te breken”. Maar, zo zei hij nog, “onze troepen houden stand en vermijden door voortdurende tegenaanvallen dat die de controle overneemt”.

Tegenoffensief

Nog volgens Sirskii stuurt Rusland continu reservetroepen richting de regio Bachmoet om te vermijden dat Oekraïne daar kan oprukken. Ook op enkele andere plaatsen in het oosten van het land wordt verhoogde activiteit opgemerkt, onder meer een hele reeks luchtaanvallen als vergelding voor de gedeeltelijke vernieling van de Krimbrug.

Sinds het begin van het tegenoffensief, ondertussen zes weken geleden, heeft Oekraïne meer dan 210 vierkante kilometer van haar grondgebied herwonnen op Rusland. Dat zei Maliar maandag nog. Maar Rusland bezet nog veel land en het gaat allemaal erg traag vooruit. Volgens de Russische president Vladimir Poetin is het tegenoffensief zelfs “niet aan het slagen”.

Daar is de Amerikaanse generaal Mark Milley het niet mee eens. “Er moet nog heel veel strijd gevoerd worden”, zegt hij. “Maar ik blijf staan achter wat ik eerder al gezegd heb: dit gaat een harde en lange strijd worden. Een bloedige ook.”