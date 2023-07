Waarom België aan de hitte ontsnapt en Frank Deboosere dat deze maand niet ziet veranderen: “Ik snap niet wat mensen in het zuiden gaan doen”

In juni kreunde ons land nog onder de hitte, nu ontsnappen we eraan. — © rr

Het zuiden van Europa kreunt onder de hitte, met temperaturen boven de 40 graden. Niet zo in België, met een maximumtemperatuur van 24 graden. Hoe komt het dat wij ontsnappen?

“De fameuze straalstroom”, luidt het antwoord van Frank Deboosere, gewezen weerman van de VRT. “Dat is een luchtrivier op 5 tot 10 kilometer hoogte, en een scheidslijn tussen verschillende luchtsoorten.” Die bevindt zich momenteel ter hoogte van Schotland en Denemarken. In het noorden van Europa is er een lagedrukgebied. Wie van regen houdt, moet in Noorwegen, Schotland of Ierland zijn.

“Wij zitten daartussenin, en hebben dus het beste van twee werelden”, zegt Deboosere. “Niet te warm, ’s nachts aangenaam, een goede luchtkwaliteit en af en toe een regenbui.”

Luie straalstroom

En dat blijft nog wel even zo. Door de klimaatopwarming wordt de straalstroom “luier”, zegt Deboosere, en zit het weer vaker geblokkeerd. “Alles zit vast, al zeker tot het einde van de maand. Dat wil zeggen dat we in België in juli geen temperaturen van boven 30 graden hoeven te vrezen, en ook geen zware regen. Blijf dus in België. Ik begrijp niet wat al die mensen in het zuiden gaan doen.”

Ook elders zit het vast: in het noorden van Europa blijft het nog even frisser, in het zuiden blijft het bakken. “Al zien we wel dat de hitte opschuift in zuidoostelijke richting. In Spanje zou de hitte vanaf volgende week geleidelijk wat verminderen. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt het waarschijnlijk vanaf maandag minder heet”, zegt Deboosere.

De World Meteorological Organisation voorspelde begin deze week dat de hitte rond de Middellandse Zee nog zal toenemen, en op sommige plaatsen ook in augustus zal voortduren. Deboosere durft zich niet aan een voorspelling te wagen. “In augustus kan voor ons land alles nog in de pijplijn zitten.”

(dds)