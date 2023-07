DE KOERSPROFESSOR. “Pogacar had niet eens een offday, Vingegaard is gewoon fenomenaal, verbluffend, buitenaards…”

Na elke rit analyseert Marc Sergeant, de ex-sportdirecteur van de Lotto-ploeg, de koers. Over rit 16: “Wout van Aert deed letterlijk zijn pet af voor de prestatie van Jonas Vingegaard en dat was helemaal terecht.”

Vingegaard pakt nog bijna de punten voor de bollentrui

“Bij Jumbo-Visma spraken ze op de rustdag over “de beste Vingegaard ooit” en dat was duidelijk geen praat voor de vaak. Zijn prestatie in de tijdrit was fenomenaal, verbluffend, buitenaards… Noem het zoals je wilt.”

“We moeten niet spreken over een offday van Pogacar, want hij rijdt nog altijd één minuut en dertien seconden sneller dan Wout van Aert. Alleen vond ik hem meer gelaten of toch zeker minder agressief de bochten aanvallen dan Vingegaard. Dat viel eigenlijk op van bij de eerste meters. Vingegaard moet onwaarschijnlijke wattages hebben getrapt, maar hij heeft ook meesterlijk gestuurd. In de afdaling was het links insturen in de bochten om dan rechts op de limiet uit te komen. Maar altijd in controle, zo leek het. Jumbo-Visma en de kopman hadden echt alles voor elkaar.”

“Heel straf: Neilson Powless en Giulio Ciccone focusten in de tijdrit enkel en alleen op de klim, omdat daar de punten voor de bergtrui lagen. Hun tijdrit beperkte zich eigenlijk van kilometer 16,1 tot kilometer 18,9. En dan nog was Ciccone op dat segment maar drie seconden sneller dan Vingegaard. Neilson Powless was zevenendertig seconden trager dan de gele trui. Om maar te zeggen: Wout van Aert deed letterlijk zijn pet af voor de prestatie van zijn ploegmaat en dat was helemaal terecht.”

Van Aert en Küng bewijzen: pacing plan is cruciaal

“Stefan Küng heeft zijn tijdrit niet goed ingedeeld. Na het eerste tussenpunt na 7,1 kilometer heeft hij de derde snelste tijd, na Vingegaard en Pogacar. Maar aan de meet finisht hij uiteindelijk pas achttiende. Dan heb je onderweg toch iets niet juist gedaan. Wout van Aert – iemand met min of meer dezelfde lichaamsbouw – deelde zijn inspanning wel goed in.”

“Het nieuwe modewoord in een tijdrit is al enige tijd het pacing plan: een vooraf bepaalde strategie over waar op het parcours je de hoogste wattages wil inzetten. Dat is niet minder of niet meer dan cruciaal. Bij de Lotto-ploeg huurden we soms de hulp in van Sebastian Weber die daarvan min of meer zijn specialiteit had gemaakt. Wij gebruikten zijn expertise vooral om de volgorde van de sprinttrein rond Greipel juist te hebben, maar hij heeft toen ook wel eens gedemonstreerd wat hij kon betekenen in een tijdrit. Hij toonde beelden van één bocht uit een tijdrit in de Dauphiné. Je zag hoe Tony Martin, een renner die hij begeleidde, op 150 meter vier seconden sneller ging dan onze Jurgen Van den Broeck. Echt confronterend.”

© BELGA

“Een goed uitgekiend plan is doorslaggevend in een tijdrit: waar remmen we vol, waar trappen we bij, waar willen we welk vermogen halen? Daarvoor moet je perfect weten wat je atleet aankan en moet de renner ook honderd procent vertrouwen hebben in de trainer die het plan opstelt. Want soms kan het contra-intuïtief aanvoelen om ergens niet voluit te gaan. Tijdritexpertise gaat over materiaal, maar ook over het pacing plan. Jumbo-Visma lijkt die expertise meer te hebben dan elke andere ploeg.”

Team DSM-Firmenich doet zijn reputatie oneer aan

“Dé ploeg van de planmatige aanpak is in de tijdrit in gebreke gebleven. Bij Team DSM werkt alles met protocollen: een duidelijke, gestandaardiseerde aanpak die moet gevolgd worden. Ongetwijfeld hebben ze die ook voor de opwarming bij een tijdrit, maar gisteren zat er zichtbaar een kink in de kabel. Alexander Edmondson én Sam Welsford arriveerden te laat bij het startpodium.”

“Elke renner kent zijn startuur. Vaak staat dat op borden naast de plaats waar de renners hun opwarming doen. Maar het timemanagement is altijd delicaat: hoe ver is het van de bus naar het startpodium? Hoe ver naar de jury waar je tien minuten voor de start je fiets laat controleren? Wat doet een renner in de laatste minuten tussen de controle en de effectieve start? Niemand wil dan gewoon stil staan. Het zijn dingen die je vooraf goed in kaart moet brengen. En cruciaal: de klok die je als ploeg gebruikt moet gelijk lopen met de officiële Tourklok. Vooraf moet je dat altijd goed checken.”

“Extra vervelend voor DSM is dat John Degenkolb en Nils Eekhoff ook nog ten val kwamen in de eerste bocht. Zij waren niet te laat vertrokken, maar ik kan het één niet los zien van het ander: er was zenuwachtigheid in de volgwagen én bij de renners. Zo maakt DSM-Firmenich echt geen goeie beurt.”