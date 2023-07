Superman II heeft een probleem: onze man in de Tour ziet hoe zelfs fenomenale prestaties Pogacar niet meer aan Tourwinst helpen

Hij was er hart van in, Tadej Pogacar (24). “Ik kon niet beter”, zuchtte hij. “Ik heb alles gegeven.” Begrijpelijk, die gigantische teleurstelling. Want het vreemde is: denk Vingegaard weg en alle superlatieven die vandaag over de Deen worden geschreven, hadden voor hem gegolden. Met krek dezelfde prestatie. Zo sterk was ook de tijdrit van Pogacar. Alleen: in het tijdperk-Vingegaard volstaat dat niet meer. Superman II heeft een probleem.