Gigi Hadid op Kaaimaneilanden gearresteerd (en weer vrijgelaten) vanwege wiet in bagage

Het model en een vriendin, Leah Nicole McCarthy, arriveerden op 10 juli op de Kaaimaneilanden. Bij een controle op het vliegveld werd er wiet in hun bagage gevonden, waarna Gigi en Leah in de boeien werden geslagen vanwege “het vermoedelijk importeren van drugs” en afgevoerd naar een gevangenis. Na het betalen van een borg werden de twee weer vrijgelaten.

Daags erna hebben beide vrouwen schuld bekend en zijn ze veroordeeld tot een boete van 1.000 dollar (890 euro).

Een woordvoerder van Hadid laat dinsdag aan E News weten: “Gigi had medicinale cannabis bij zich die ze legaal in New York heeft aangeschaft. Op de Kaaimaneilanden is het ook toegestaan wiet te gebruiken voor medische doeleinden sinds 2017. Ze houdt er geen strafblad aan over.”