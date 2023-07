Nieuwe trainer Peter Claessens wil HO Wolvertem Merchtem uit middenmoot tillen: “De openheid van de vereniging deed mij overstag gaan”

Peter Claessens doet het even voor op training. De nieuwe coach van HO Wolvertem Merchtem heeft in zijn jonge jaren dan ook een aardig palmares bij elkaar gevoetbald. — © Kms

Mag er het komende seizoen eens een ander plaatje opgelegd worden? Dat rondhangen in die rechterkant van de tabel en finaal nog moeten knokken tegen degradatie is een afgedraaid nummer bij HO Wolvertem Merchtem. Als het van de nieuwe trainer Peter Claessens (57) afhangt, dan zal dat alvast zeker het geval zijn.

De sportleraar uit Schoten draagt een goedgevulde voetbaltas met zich mee. Hij was dertien seizoenen profvoetballer en speelde daarvan negen seizoenen bij Beerschot. “Ook Waregem en Eendracht Aalst, waar ik Jan Ceulemans en Gilles De Bilde aantrof, passeerden de revue,” aldus Claessens, die daarna zijn strepen als trainer verdiende bij clubs uit eerste provinciale tot tweede afdeling. Ook het coachen van beloften en elite jeugdteams is hem niet vreemd. Na Cappellen volgde Berlaar Heikant en vorig seizoen was Claessens aan de slag bij FC De Kempen, het vroegere FC Tielen. “Met die laatste club, waar ik me een beetje heb blindgestaard op de accommodatie, de geschiedenis en ook de sterkte van de spelersgroep, finishte ik met een onuitgegeven formatie toch nog als zesde in eerste provinciale”, begint Claessens.

“Ineens kwam Wolvertem Merchtem piepen en na een paar gesprekken met sportief manager Cris Lion en voorzitter Jan Lathouwers had ik een goed gevoel, in die mate dat ik een job als T2 bij Lierse Kempenzonen liet schieten. Dat laatste zou moeilijk combineerbaar zijn geweest met mijn werk. Wolvertem Merchtem zocht een trainer zonder link met de club en de openheid van de vereniging deed mij overstag gaan. Schoten is ook niet zo ver van Wolvertem, maar ik maal graag wat extra kilometers naar een sportief interessant project”, vervolgt Claessens vanuit zijn vakantieoord.

Nieuwe spelvisie

“In het verleden werkte ik al met jonge spelers en die vind ik ook terug bij mijn nieuwe club. Inmiddels had ik al een gesprek met alle spelers. Ik ken ze dus al en denk over een gemotiveerde groep te beschikken. Zowat iedereen had het gevoel dat er sportief meer uit deze kern te halen valt. Zij willen nu eens weg uit die grijze middenmoot en hebben nood aan een andere drive. Voor dat laatste sta ik garant want ik wil zorgen voor een nieuwe spelvisie. De spelers kregen allemaal een loopprogramma mee en ik merk dat ze dat allemaal gedisciplineerd ingevuld hebben. Voor mij is het een uitdaging om de verwachtingen nu waar te maken”, aldus de Antwerpenaar.