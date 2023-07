Hoe Jumbo-Visma de mokerslag van Jonas Vingegaard tot in de details uitstippelde: van ongelakt materiaal over verkenningen, tot goed bewaard geheim

Als twee renners extreem aan mekaar gewaagd zijn, dan geven de details de doorslag. 1 minuut en 38 seconden is een te groot verschil om enkel over de details te spreken. Vingegaard was een klasse te sterk voor Pogacar en de rest. Alleen had Jumbo-Visma het nog maar eens allemaal beter voor mekaar dan UAE Team Emirates. Een blik achter de schermen van hoe deze tijdrit tot in de details was uitgestippeld, terwijl ze bij de grote rivaal toch opnieuw vooral hoopten dat het oertalent Pogacar de klus zou klaren.