Trainer Dieter Lauwers mikt met SC Wielsbeke op de top drie: “Onze kern is breder en vooral sterker geworden”

“Het wordt inderdaad mijn laatste campagne bij Wielsbeke, maar ik ga er met erg veel zin en vooral met heel wat ambitie tegenaan”, reageert Dieter Lauwers. “Het is ongelooflijk sterk hoe het bestuur van SC Wielsbeke er jaar na jaar in slaagt om de basisspelers van het vorige seizoen samen te houden. Zo is er meteen een solide basis om op verder te werken. Met nieuwkomers als Jens Decoster, Brandon Vanderbeken en Robbe Dekiere, die hun strepen verdienden wij FC Gullegem en naar Wielsbeke terugkeren en Nicolas Gheeraert, die overkomt van SV Anzegem, krijgen wij er alvast een pak ervaring bij. Ook vulden we onze kern aan met jonge talenten als Alessio Van den Broucke (Sparta Petegem) en Noah Debosschere (beloften SK Deinze). Zij zijn ongetwijfeld een wissel op de toekomst, samen met enkele Wielsbeekse jongeren die de stap naar de A-kern zetten.”

Kan Wielsbeke dan hoger mikken dan vorig seizoen? “Op papier is de kern alvast een stuk breder en vooral sterker geworden. Na onze vijfde plaats en het eindrondeticket is het mijn ambitie om in de top drie eindigen”, gaat Lauwers verder. “In onze reeks verdwenen met Voorde-Appelterre en Tempo Overijse de twee sterkste ploegen, maar toch belooft de concurrentie opnieuw heel zwaar te worden. Er zijn een aantal nieuwe ploegen en vooral Eendracht Wervik en SK Roeselare hebben zich net als Wielsbeke gevoelig versterkt. Het blijft een cliché, maar we zullen er alles aan doen om vooral onze start niet te missen. En als we in de top drie eindigen, kan een tweede of een eerste plaats natuurlijk ook.”

De voorbije seizoenen bouwde Wielsbeke aan een sterke bekerreputatie. “De loting was in die zin gunstig dat we eventueel vier keer thuis kunnen spelen, maar we moeten natuurlijk zo ver geraken. Die bekermatchen zijn alvast mooi meegenomen omdat het in tegenstelling tot de andere oefenmatchen wedstrijden zijn met inzet. Wij openen tegen de winnaar van het duel tussen Daring Brugge en Ardooie, daarna wacht bij winst Dikkelvenne en in de derde ronde eventueel Harelbeke. Een mooie affiche, maar vooral een stevige tegenstander. “

Cirkel rondmaken

Door de blessure van doelman Noah Vanwalleghem en de studie van Richard De Meyer had Wielsbeke vorig seizoen een keepersprobleem. Daardoor werd Jari Verhaeghe weer opgevist tot Richard De Meyer opnieuw beschikbaar was. Met Brandon Vanderbeken haalde het een oude bekende terug.

“Ik groeide van de Wielsbeekse jeugd door naar de eerste ploeg, waarbij ik vier seizoenen speelde. Daarna trok ik naar Torhout en de afgelopen zes jaar was ik aan de slag bij Gullegem”, pikt Brandon Vanderbeken in. “De afgelopen seizoenen werd ik al een paar keer gepolst om terug te keren, maar nu, op mijn dertigste, vond ik het een ideaal moment. Het zou dan ook leuk zijn, mocht ik nog enkele seizoenen kunnen voetballen bij Wielsbeke om zo mijn carrière af te sluiten bij de ploeg waar het voor mij allemaal begon. Daardoor zou de cirkel ook rond zijn.”

De trainer mikt op de top drie, ziet Vanderbeken dat ook zo? “Ik bleef de ploeg altijd volgen en vorig jaar speelden ze toch wel een sterk seizoen door als promovendus op de vijfde plaats te eindigen”, beaamt de doelman. “Met de versterking die er is bijgekomen, moeten we straks minstens even goed kunnen doen. De top vijf is dus een gezonde ambitie, maar het mag natuurlijk altijd iets meer zijn. De afgelopen jaren zijn er verschillende spelers bijgekomen die ik niet persoonlijk ken. Van de huidige kern speelde ik nog samen met Maddens, De Winter, Coopman en Beeuwsaert. Decoster en Dekiere, die samen met mij over kwamen van FC Gullegem ken ik uiteraard ook door en door. Ik keer echter vooral terug in een warme en familiale club”, besluit Vanderbeken.