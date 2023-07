KRC Harelbeke stelt sociaal project én nieuwe doelman Sammy Bossut voor: “Ik ken het huis en kan voetballen dicht bij huis”

Persconferentie ten huize KRC Harelbeke. Het Harelbeekse bestuur kondigde een serieuze versterking aan, zowel op als naast het veld. In de eerste plaats is er Nico Daenens, sociaal ondernemer en bekend van Group Daenens. Hij engageert zich om mee te werken aan een duurzaam en sociaal toekomstproject. Daarnaast viel er ook sportief nieuws te rapen. Nieuws dat al even in de lucht hing: doelman Sammy Bossut keert terug naar Harelbeke.

Eerst mocht Daenens zijn engagement uit de doeken doen. “Ik kom naar hier in de eerste plaats als sociaal ondernemer. Ik wil bescheiden maar ambitieus investeren in KRC Harelbeke en vooral de sociale rol van de club in de samenleving. We moeten bijvoorbeeld nog meer uit de jeugdopleiding kunnen halen. En er moet een garantie zijn dat jongeren doorstromen naar het eerste elftal. In het komende jaar, waarin we de club beter leren kennen, willen we versterkend werken. Dat moet de rode draad zijn. Met alle betrokken partijen samen moeten we de club verder structureren naar een duurzame werking. We maken voetbal voor iedereen toegankelijk door een opleiding op eliteniveau aan te bieden in een niet-eliteclub. Trainingen kunnen gecombineerd worden met huiswerkbegeleiding. Noem het sportieve én sociale ondersteuning.”

Kern compleet

Over dan naar het sportieve luik. Coach Bruno Derveaux was niet weinig fier ook de terugkeer van Sammy Bossut, keeper in Harelbeke tussen 2003 en 2006, aan te kondigen. “We zijn kwalitatief zeker versterkt en met onze kern moeten we in staat zijn attractief voetbal te brengen. Dat is absoluut de bedoeling, zeker nu de actie met de gratis abonnementen een groot succes blijkt te zijn. Met de komst van Sammy is onze kern nu compleet.”

Sammy Bossut (37): “Mijn terugkeer is logisch. Ik ken het huis en kan voetballen dicht bij huis. Er zijn hier ook enkele spelers die ik ken van Zulte Waregem: Niels Vandenbroucke, Warre Coopman en Pieter De Smet. Ik kijk zeker uit naar komend seizoen. De conditie is er nog en ik wil me met alle plezier opnieuw inzetten voor Harelbeke.”