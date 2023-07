Influencer is ervan overtuigd: “Shapewear van Kim Kardashian heeft mijn leven gered toen ik beschoten werd”

Het incident dateert van oudejaarsavond. Toen de 22-jarige in Kansas stond te wachten op een taxi, raakte ze plots betrokken bij een vuurgevecht. Ze werd daarbij tot vier keer toe geraakt. “Onder mijn jurk droeg ik een bodysuit van SKIMS”, vertelde ze in haar video op Tiktok. “Ik raad het kledingstuk aan. Ik zou het beter elke dag aandoen, het is als een soort kogelvrij vest voor vrouwen.”

Ook Kardashian zelf kreeg de videogetuigenis te zien en deelde de beelden op haar Instagram-account. Haar label SKIMS nam ook contact op met Angelina. Het merk besloot de dame namelijk een terugbetaling en een korting te geven nadat bleek dat de politie haar shapewear in beslag had genomen. En sinds kort volgde zelfs nog meer goed nieuws voor de influencer. “SKIMS vertelde me dat ze me enkele van hun favoriete stukken zullen opsturen. Ik ben zo opgewonden!”

(kmlo)