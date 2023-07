Pianovirtuoos Nils Frahm keert tien jaar na laatste concert terug naar Hasselt

Royal Albert Hall in Londen, Sydney Opera House, Elbphilharmonie Hamburg en nu (opnieuw) CCHA. De Duitse piano- en synthesizervirtuoos Nils Frahm (40) stond al in heel wat indrukwekkende concertzalen. In september keert hij terug naar het Hasseltse cultuurcentrum.

De eerste noot die Nils Frahm tijdens Piano_anders #1 in 2011 speelde in CCHA maakte zoveel indruk dat het Hasseltse cultuurcentrum enorm trots is om de Duitse componist en pianist tien jaar na zijn vorige passage (2013) opnieuw te verwelkomen in de Limburgse hoofdstad. Hasselaren waren toen al onder de indruk, maar de doorbraak bij het grote publiek volgde pas in 2018. All melody bracht hem met ruim 180 concerten over de hele wereld, waaronder in het Sydney Opera House, en recensenten hadden sterren te weinig om uit te delen. Vorige week speelde hij nog op de main stage van Gent Jazz en op vrijdag 15 september mag hij Hasselt ingeven in zijn gps. Tickets voor dit speciale concert (44 euro) zijn vanaf woensdag om 10 uur te koop.