WHO geeft tips om hitte draaglijker te maken en kijkt al verder: “We moeten ons aanpassen aan nieuwe realiteit”

Nu een groot deel van Zuid- en Oost-Europa kreunt onder een loden hitte, herhaalt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) enkele eenvoudige tips om de warme dagen draaglijker te maken. Daarnaast herinnert de WHO eraan dat hitte dodelijk kan zijn als we ons niet voorbereiden en dringt ze erop aan maatregelen te nemen.

Uit nieuwe schattingen die onlangs door het wetenschappelijke tijdschrift Nature zijn gepubliceerd, blijkt dat alleen al vorig jaar meer dan 60.000 mensen in Europa zijn gestorven als gevolg van extreme hitte, drie keer meer dan eerder werd geschat. “Aangezien onze planeet blijft opwarmen, zal dit aantal elk jaar stijgen”, aldus de WHO.

WHO Europa geeft met de #KeepCool-campagne enkele eenvoudige tips, zoals “blijf uit de hitte, laat kinderen of dieren niet achter in geparkeerde voertuigen, breng ten minste 2-3 uur van de dag door op een koele plaats, hou je huis koel, hou je lichaam koel en gehydrateerd, neem koele douches of baden en drink regelmatig water, maar vermijd suikerhoudende, alcoholische of cafeïnehoudende dranken.”

Nieuwe realiteit

De WHO en regionaal directeur voor Europa, de Belgische arts Hans Kluge, kijken ook verder dan deze zomer: “We moeten ons niet alleen deze zomer aanpassen aan onze nieuwe realiteit, maar ook naar de komende jaren en decennia kijken. Er is dringend behoefte aan regionale en wereldwijde actie om de klimaatcrisis, die een existentiële bedreiging vormt voor de mensheid, effectief aan te pakken.”

Eerder deze maand hebben landen uit de hele Europese WHO-regio in Hongarije de Verklaring van Boedapest aangenomen, waarin ze zich ertoe verbinden om de ergste gevolgen van de klimaatverandering op onze gezondheid en gezondheidssystemen aan te pakken, en om dit in samenwerking met elkaar te doen.

De WHO vraagt nadrukkelijk om de jeugd erbij betrekken, “want zij zijn echt betrokken bij de klimaatproblemen en barsten vaak van de ideeën en oplossingen”, aldus Kluge nog.