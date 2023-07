Club Brugge denkt aan STVV-doelman als doublure voor Mignolet

Club Brugge zoekt na het vertrek van Senne Lammens een nieuwe doublure voor Simon Mignolet. In die speurtocht is het uitgekomen bij STVV-doelman Daniël Schmidt (31).

Blauw-zwart nam eerder deze maand al contact op met de Kanaries voor een eventuele overgang van de boomlange Japanner. Heel concreet werd het dossier nooit, maar daar kan nog verandering in komen. Onder meer de vraagprijs is/was een struikelblok. Bovendien is het de vraag of Schmidt een rol als doublure ziet zitten, vermits hij voluit wil gaan voor de stek van eerste doelman bij de Japanse nationale ploeg. STVV ziet in Schmidts landgenoot Zion Suzuki (20) een eventuele ideale vervanger. Maar dan moeten ze op Stayen wellicht een akkoord vinden met Suzuki’s toekomstige club Man United.