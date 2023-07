Jan Jambon reageert op nieuwe stikstofimpasse: “Ambitie is decreet voor de verkiezingen”

In de commissie Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdag voor een eerste keer gereageerd op de nieuwe stikstofimpasse in zijn regering. “Ik geef het absoluut nog niet op”, zei hij. “De ambitie is om het decreet nog voor de verkiezingen te stemmen.”

De Vlaamse regering raakte het vrijdag niet eens over het ontwerp van stikstofdecreet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), na verzet van coalitiepartner cd&v. De christendemocraten zijn misnoegd omdat een milieueffectenrapport (MER), dat een basis moet bieden voor de versoepelingen voor de boeren die ze dit voorjaar uit de brand konden slepen, nog altijd niet is opgestart. Er tekenden immers geen kandidaten in op de aanbesteding.

Demir voerde dan maar op eigen houtje verstrengde vergunningsregels in. Via twee ministeriële instructies voor de Vlaamse overheden die vergunningen verlenen, voert ze een onvergunbaarheidsdrempel van 0,025 procent in voor nieuwe vergunningsaanvragen in de veeteelt.

“De hervergunning van landbouwbedrijven wordt daarmee zo goed als onmogelijk gemaakt”, zei Bart Dochy van cd&v dinsdag. “Daarnaast zwengelt u de administratie aan om een soort van heksenjacht te organiseren. Vandaag is ieder landbouwbedrijf eigenlijk vogelvrij. Met de onzekerheid van deze instructie is de vakantie voor die mensen weg. En ik hoop dat er geen accidenten gebeuren, want de verantwoordelijkheid in deze is niet min.”

(Geen) koppeling

Volgens N-VA en Open Vld had cd&v vrijdag kunnen instemmen met de eerste goedkeuring van het decreet, ook zonder MER-procedure. “Op een aantal details na, was er overeenstemming dat het decreet een goede vertaling was van het akkoord”, zei viceminister-president Bart Somers (Open Vld). “Er was geen koppeling tussen beide zaken. Als natuurlijk wantrouwen heerst, kan je weinig doen en ontstaat er vaak een impasse.”

De koppeling bestond volgens N-VA en Open Vld enkel op het moment dat het decreet naar het parlement zou gaan, en dat is nog niet voor meteen. Volgens Tinne Rombouts van cd&v is die redenering echter naast de kwestie, omdat een MER-procedure langer duurt dan een decretale procedure.

Iets meer dan niks

Zuhal Demir beloofde nog deze week een nieuwe aanbesteding voor de MER-procedure op te starten. De instructie die ze in afwachting uitvaardigde, is geen sluitende juridische verankering, gaf ze toe. “Een instructie is niet sluitend. Maar het is iets meer dan niks. De enige mogelijkheid op termijn is de juridische verankering in een decreet.”

Jan Jambon beloofde het decreet te blijven agenderen. “Het decreet zal op de agenda van de regering blijven staan. We verliezen wat tijd, en dat is te betreuren, maar het is ook niet meer dan dat.”