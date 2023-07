REACTIES. Jonas Vingegaard na onwaarschijnlijke prestatie: “Dit was mijn beste tijdrit ooit”

Jonas Vingegaard: “Dit was mijn beste tijdrit ooit”

Een trotse Jonas Vingegaard deelde vandaag een mokerslag uit aan rivaal Tadej Pogacar: “Ik voelde mij goed vandaag. Ik ben super blij, ik denk dat dit mijn beste tijdrit ooit was. Ik had zelf nooit verwacht dat ik het zo goed ging doen. Ik heb mezelf verbaasd. Het is ook mijn eerste tijdritoverwinning in de Tour de France dus ik ben supertrots. Ik moet ook mijn team bedanken ze hebben mij perfect bijgestaan vandaag.”

Op de vraag of de Tour nu wel gereden is volgt een weinig verrassend antwoord: “Natuurlijk is de Tour de France nog niet gedaan. Er komen nog veel moeilijke ritten aan. We moeten blijven vechten maar ik kijk er samen met de ploeg naar uit.” Ook over het plan van deze tijdrit schept de Deen duidelijkheid: “We verdeelden de tijdrit in vier delen. Het eerste deel was vlak daarna de klim waarin ik alles moest geven. Daarna probeerde ik wat te recupereren in de afdaling. Om dan in de laatste klim weer tegen honderd procent naar boven te knallen, om tegelijk iets over te houden om de laatste kilometers te overbruggen.”