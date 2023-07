Wout van Aert vandaag opnieuw in knechtenrol: “Hij is de enige die zich helemaal uitwringt in dienst én toch nog meedoet voor ritzeges”

Dinsdag ging hij nog ‘all-out’ in de tijdrit met een derde plek tot gevolg, vandaag schikt Wout van Aert (28) zich weer in dienst van kopman Jonas Vingegaard. De rit naar de Col de la Loze lijkt voor de Deen een van de laatste obstakels op weg naar de eindzege. Grote kans dat Van Aert straks weer in de vlucht van de dag zit om op de slotklim nog wat voor zijn ploegmaat te betekenen, intussen zijn handelsmerk in de Tour. Dat maakt indruk, bij enkele andere zogeheten ‘domestiques’ in het huidige peloton, maar ook bij enkele gepatenteerde hardrijders die al op pensioen zijn.