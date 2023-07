“Ik ben de beste van de normale mensen”: Wout van Aert doet letterlijk en figuurlijk petje af voor ploegmaat Jonas Vingegaard

“Eigenlijk was ik vandaag gestart zonder verwachtingen, omdat ik niet geloofde dat ik kon winnen”, legde Van Aert uit na de tijdrit. “Ik ben dus zeker tevreden. Ik heb op de laatste klim veel goedgemaakt, tijdens het laatste stuk was het doodgaan. Het is mooi dat ik zo iedereen heb kunnen afhouden. Er eindigen er maar twee voor mij. Ik ben dus de eerste van de normale mensen. (lacht) Ik heb zeker de benen om eens een rit te winnen, maar ik ben vooral blij dat we met de ploeg eindelijk een rit te pakken hebben.”

Na de aankomst van zijn ploegmaat deed Van Aert zijn petje af voor Vingegaard. Zelfs letterlijk.

Door de overwinning van Vingegaard breidt de Deen zijn voorsprong op Pogacar in het algemeen klassement verder uit. “Niemand had zo’n gat verwacht”, moest ook Van Aert toegeven. “Of de Tour nu gereden is? Normaal komen jullie al vroeger af met die vraag (grijnst). Maar jullie kennen mijn antwoord. Het zijn nog een aantal dagen tot Parijs. We hebben de Tour al eens op het laatste moment verloren en hem ook zelf al eens gewonnen door tot het einde te blijven strijden. We moeten nu zo goed mogelijk proberen te herstellen en ons hoofd erbij houden, want woensdag wordt opnieuw een heel zware rit.”