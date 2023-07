VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 17 (Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel): Kan loodzware Col de la Loze de Tour toch nog spannend maken?

Brutaal. Anders kunnen we de zeventiende etappe van deze Tour de France niet omschrijven. Met 5.400 hoogtemeters over slechts 165,7 kilometer is deze rit niet voor niets de koninginnenrit van deze Tour. Jonas Vingegaard mag na de tijdrit dan wel een serieuze kloof hebben geslagen op Tadej Pogacar, het blijft afwachten welke schade de loodzware Col de la Loze nog kan aanrichten.

Kort * Start: om 12.30 uur * Finish: omstreeks 17.03 uur * Afstand: 165,7 kilometer

Het parcours

5400 hoogtemeters over 165,7 kilometer klimmen: de zeventiende etappe van Saint-Gervais Mont-Blanc naar Courchevel is ontegensprekelijk de zwaarste rit uit deze Tour. Ter vergelijking: de bergrit van afgelopen zondag - die gewonnen werd door Wout Poels - was meer dan tien kilometer langer, maar telde ‘slechts’ 4282 hoogtemeters.

Bij Jumbo-Visma zijn ze ervan overtuigd dat lange beklimmingen Vingegaard beter moeten liggen en dus zullen ze bij de Nederlandse formatie reikhalzend uitkijken naar deze rit. Na een golvende aanloop van zeventien kilometer krijgen de renners in het eerste deel van de etappe meteen twee lange beklimmingen van eerste categorie voorgeschoteld: de Col des Saisies (13,4 kilometer aan 5,1 procent gemiddeld) en de Cormet de Roselend (19,9 kilometer aan 6 procent gemiddeld). Tussen deze twee cols ligt in Beaufort de tussensprint, al is die door de grote voorsprong van Jasper Philipsen in het puntenklassement nog maar van weinig belang.

Na de afdaling van de Cormet de Roselend volgt er een tussenstuk van een dikke tien kilometer, waarna met de Côte de Longefoy (6,6 kilometer aan 7,5 procent gemiddeld) een klim van tweede categorie opduikt. Nog meer dan de klim zelf zal de afdaling van de Côte de Longefoy voor stress in het peloton zorgen, want die is behoorlijk technisch. Eenmaal beneden wacht de renners de langste en zwaarste beklimming uit deze Tour: de Col de la Loze.

Die Col de la Loze heeft alles wat een beklimming zwaar maakt. De klim is 28,1 kilometer lang, wat maakt dat we zelfs bij de beste klimmers spreken over een inspanning die een stuk boven het uur gaat. Daarnaast zitten er ook bijzonder steile stukken in. In de laatste vier kilometer loopt de weg bijna constant op aan meer dan 10 procent, met uitschieters tot wel 24 procent. Dat de top op 2304 meter hoogte ligt en daarmee de magische grens van de 2000 meter overschrijdt, maakt het allemaal nog wat zwaarder. Eenmaal boven op de Col de la Loze volgt een afdaling van zes kilometer, waarna de renners als uitsmijter op het vliegveld van Courchevel nog een kilometer aan 10,8 procent mogen klimmen, met daarin een piek van 18 procent.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant: “Het venijn zit in de staart” “Dit is een heel zware bergrit. Met de Col de la Loze als afsluiter. Die is lang én lastig. En zeer zwaar op het einde. Maar het venijn zit in de staart, want na de afdaling volgt het klimmetje naar Courchevel. Aan 18 procent! Na de tijdrit zullen er conclusies worden getrokken en kunnen hier zaken worden rechtgezet. Het is een cruciale tweedaagse, waar de Tour gewonnen of verloren kan worden. En voor de sprinters is dit ook weer een gevaarlijke rit. Het wordt voor hen overleven en denken aan Parijs.”

Onze sterren

De verwachting is dat Jumbo-Visma in functie van Vingegaard er een uitputtingsslag van zal willen maken en dus een hele dag lang een hoog tempo zal opleggen. Hoe hoger het tempo op de cols, hoe meer de explosiviteit van Pogacar wordt afgebot en hoe beter het gigantische uithoudingsvermogen van Vingegaard tot zijn recht komt, zo redeneren ze bij Jumbo-Visma. De kans dat de vroege vluchters mogen strijden om de ritzege is daardoor eerder klein, de ritwinnaar zullen we waarschijnlijk moeten zoeken bij de klassementsrenners.

En dan komen we natuurlijk uit bij de twee protagonisten van deze Tour: Vingegaard en Pogacar. Buiten de tijdrit was het verschil tussen beide heren bergop de afgelopen weken enorm klein en dus valt moeilijk te voorspellen wie van de twee deze keer de bovenhand zal nemen. Door de lengte van de Col de la Loze en de grote hoogte waarop in de diepe finale gestreden zal worden, krijgt Vingegaard van ons (alweer) een licht voordeel op zijn Sloveense concurrent voor de gele trui. Zijn Pogacar en Vingegaard ook op de Col de la Loze aan elkaar gewaagd, zou Carlos Rodríguez zijn kunstje van in Morzine les Portes du Soleil wel eens kunnen herhalen door te profiteren van Vingegaard en Pogacar die enkel met elkaar bezig zijn en niet met de ritzege. Hetzelfde geldt voor hun meesterknechten Adam Yates en Sepp Kuss.

Onze sterren *** Jonas Vingegaard ** Tadej Pogacar, Carlos Rodríguez * Adam Yates, Sepp Kuss, Jai Hindley

Dit zijn de sleutelmomenten

Het eerste belangrijke moment van de rit zal meteen na de start zijn bij de vorming van de vroege vlucht. Sturen Jumbo-Visma en UAE Team Emirates mannetjes mee, om zo later in de etappe nog van dienst te kunnen zijn voor hun kopman? Of kiezen ze ervoor op volle sterkte in het peloton te blijven en van daaruit een offensief op te zetten? Nadien is alles wat volgt slechts het voorprogramma van de Col de la Loze, waar wel eens de beslissing over deze Tour zou kunnen vallen. Eenmaal boven op de Col de la Loze heb je best nog iets in de tank, want wie stilvalt in de pittige slotkilometer op het vliegveld van Courchevel kan nog heel wat seconden prijsgeven.

Dit moet u nog weten

* Op de top van de Col de la Loze liggen 8, 5 en 2 bonificatieseconden voor de eerste drie renners die er bovenkomen. Het is de laatste keer deze Tour dat er op de top van een beklimming bonificatieseconden te rapen zijn. Doorheen heel de Tour - en dus inclusief boni’s aan de aankomst - pakte Pogacar al 41 bonificatieseconden. Vingegaard zit voorlopig aan 23 bonificatieseconden.

* Ritten met aankomst na een afdaling staan sinds het overlijden van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland onder druk en dus pleitte Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond CPA, voor het aanpassen van de finale van deze rit. Vooral het slechte asfalt tijdens de afdaling van de Col de la Loze baarden de renners zorgen. Na een overleg met ASO en de mededeling dat er nieuw asfalt werd gelegd, er signalisatieborden zullen geplaatst worden bij gevaarlijke bochten en er aan de afgronden vangrails met kussens worden voorzien, was Hansen akkoord om de afdaling richting aankomst te behouden.

LEES OOK. Touretappes 14 en 17 met afdaling naar finish blijven behouden na goed gesprek tussen ASO en baas rennersvakbond

* De Col de la Loze werd in 2020 voor het eerst beklommen in de Tour, toen de aankomst van de zeventiende etappe op de top lag. Toen won Miguel Ángel López, maar kregen we vooral een geweldige strijd te zien tussen Primoz Roglic en Tadej Pogacar. Pogacar moest toen vijftien seconden toegeven op zijn landgenoot en leek zo de genadeslag te krijgen voor de eindzege. Al weten we allemaal hoe het uiteindelijk afliep.

* De Col de la Loze is met de top op 2304 meter hoogte het dak van de Tour. De renner die er het eerste bovenkomt, wint de Souvenir Henri Desgrange en mag vijfduizend euro bijschrijven op zijn rekening. Vorig jaar was met de Col du Galibier (2642 meter) het dak van de Tour nog een pak hoger dan dit jaar.