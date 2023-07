Josée Lauryssen (89) pronkt met acht viergeslachten in vrouwelijke lijn in Hechtel-Eksel

Josée Lauryssen en haar man Jaak Gommers (90) hebben 5 kinderen waarvan 3 dochters. Rita, Marleen en Christine kregen op hun beurt samen 7 dochters en 8 kleindochters. “Op 23 juni 2011 hadden we voor het eerst 4 generaties in vrouwelijke lijn”, vertelt Rita. “Mijn kleindochter Nora werd toen geboren, dochter van Karen. Roxanne zorgde voor het achtste viergeslacht op 23 maart 2023, een dochtertje voor Caroline. Moeder en kind waren nog aan het herstellen in de kraamkliniek toen de familiebijeenkomst plaatsvond, maar met een mooie foto konden zij er toch bij zijn.”Josée vertelt vaak: “In elke generatie hebben wij slechts 2 jongens. Twee zonen, 2 kleinzonen en 2 achterkleinzonen. De meisjes, met z’n zestienen, zijn bij ons zwaar in de meerderheid. Al deze klein- en achterkleinkinderen zorgen voor leven in huis en ze houden ons jong, want ondanks onze hoge leeftijd kunnen wij nog steeds zelfstandig alleen wonen en in september onze 68ste huwelijksverjaardag vieren. Weer een feest om naar uit te kijken.”Josée poseert op de foto met haar dochters Rita, Marleen en Christine, haar kleindochters Karen, Marian, Evelyn, Bente, Anika en Caroline, haar achterkleindochters Nora, Lucie, Mona, Zoë, Emily, Toke, Liv (op de schoot van grote oma) en Roxanne.