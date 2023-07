Nieuw evenement bij Tennis & Padel Club Metallic in Pelt

Afgelopen zaterdag vond op de terreinen van Tennis & Padel Club Metallic het 1ste Up & Down Padelevent plaats voor zowel leden als niet-leden.

Acht duo's streden op de 4 terreinen om een plaats in de finale. Via loting werd bepaald op welk terrein een duo start. De winnaars werken zich dan op naar plein 1, terwijl de verliezers telkens een plaats zakken. Ondanks de regenbuien werd het een onverdeeld succes. De volgende editie op zaterdag 5 augustus bestaat uit 2 sessies. De eerste is van 15.30 tot 18.30 uur, de tweede van 19 tot 22 uur. Daarnaast is er nog een 3de editie gepland op zaterdag 9 september (enkel in de avond). Alle sessies voor de komende edities zijn al volzet.