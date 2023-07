Maandag, net op de dag dat hij zijn 57ste verjaardag vierde, is Genkenaar Marcello N. overgeleverd aan Italië. — © rr

Genk/Maasmechelen

Maandag, net op de dag dat hij zijn 57ste verjaardag vierde, is Genkenaar Marcello N. overgeleverd aan Italië. De populaire pizzabakker wordt ervan verdacht deel uit te maken van de ‘ndrangheta-clan in Limburg. Daarom verblijft hij nu in de Italiaanse cel.