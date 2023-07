En dan train je opeens met de B-ploeg van Chelsea: openhartigheid en profileringsdrang brengen Romelu Lukaku (weer) in een lastig parket

De carrière van Romelu Lukaku (30) waait alle richtingen uit. De spits is nu terug in Londen, waar hij met de B-ploeg van Chelsea traint. Hij moet er weg, maar zijn transfer naar Inter is van de baan. De Milanese fans voelen zich verraden omdat Big Rom met Juventus flirt waar “hij nooit naartoe zou gaan”. De rode draad in Lukaku’s loopbaan is dat zijn openhartigheid en profileringsdrang hem vaak in een lastig parket brengen.