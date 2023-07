Maasmechelen/Lommel

In de kringwinkel zelf was hij voor 150 euro de deur uitgegaan, maar op hun veilingsite is de Artifortzetel van Kringwinkel Maasland verkocht aan 3.100 euro. Tien Limburgse kringwinkels hebben hun bijzondere stuks online gegooid: van een Chesterfield, cassettes van Elvis, een lamp in Bauhausstijl tot een opgezette vos.