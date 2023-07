Vader Maxim Van Gils ligt nog in ziekenhuis met gebroken nekwervel na val op rustdag: “Ik had papa nog nooit zien wenen”

Maxim Van Gils botste tijdens de rustdag van maandag tijdens een trainingsritje op een kleine vrachtwagen. De renner van Lotto-Dstny kwam er relatief goed van af, in tegenstelling tot zijn vader die hem vergezelde. “Papa ligt nog in het ziekenhuis.”

“Ik heb nog wat last van mijn schouder”, vertelde Van Gils na de tijdrit van dinsdag. “Ik heb gisteren niet kunnen fietsen doordat ik lang in het ziekenhuis heb gezeten. Het was dus belangrijk om de benen vandaag nog eens onder spanning te kunnen zetten. Ik hoop de komende dagen nog eens mee te kunnen zijn in een vlucht, al zal dat niet makkelijk zijn. De valpartij heeft er wel ingehakt.”

Vooral dan bij vader Van Gils, die er verre van zonder kleerscheuren van af kwam. “Zijn pols is geopereerd, maar hij heeft ook een nekwervel gebroken”, aldus Van Gils. “In het lokale ziekenhuis hebben ze daar geen specialist voor. Ze moeten dus eerst het verslag naar Annécy sturen. Voordien willen ze hem niet laten gaan. We zijn enorm geschrokken. We vertrokken voor een gezellige rit en plots lagen we daar met twee op de grond. Ik heb papa nog nooit zien wenen, hij heeft echt afgezien. Ik heb hem vanmorgen nog gehoord. Hij zat nog onder de pijnstiller, maar hij klonk wel oké.”