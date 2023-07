Het wordt weer heter onder de voeten van Donald Trump: ex-president ontvangt brief dat hij doelwit is in nieuw onderzoek

Het lijkt erop dat er een tweede strafzaak tegen Donald Trump komt. De Amerikaanse ex-president zegt een brief te hebben ontvangen van speciaal aanklager Jack Smith dat hij het doelwit is van een crimineel onderzoek. Zo’n brief is doorgaans de voorbode van vervolging.

De zaak draait rond de pogingen die Trump gedaan zou hebben om aan de macht te blijven toen na de presidentsverkiezingen in 2020 bleek dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden meer stemmen had gekregen en president zou worden. Dat staat in de brief die Trump naar eigen zeggen kreeg van speciaal aanklager Jack Smith.

“De gestoorde Jack Smith, de openbaar aanklager binnen het ministerie van Justitie van Joe Biden, heeft opnieuw een brief gestuurd dat ik het doelwit ben in het onderzoek naar 6 januari, en ik moet me binnen de vier dagen aanmelden bij de Grand Jury. Dat betekent bijna een arrestatie en een vervolging”, postte Trump op Truth, zijn eigen sociale netwerk.

Doelwit

In dergelijke brieven laten openbaar aanklagers aan personen weten dat er in onderzoeken bewijs is gevonden dat hen linkt aan bepaalde misdrijven. Zo weten die dat ze aangeklaagd zouden kunnen worden en worden ze uitgenodigd om te getuigen bij een Grand Jury, die het onderzoek voert. Ze worden daarin een ‘target’, of doelwit, genoemd. In heel wat van de gevallen is die brief een voorbode van vervolging.

Het is op dit moment niet duidelijk met welke aanklachten Jack Smith precies zal komen tegen Trump. Volgens Amerikaanse media zou het onder meer kunnen draaien rond vermeende pogingen van Trump om de benoeming van Biden in het honderd te sturen. Het zou ook kunnen gaan rond vermeende opruiing van de mensen die op 6 januari 2021 het Capitool bestormden.

Geheime documenten

Trump zal al zeker vervolgd worden in een andere zaak, die draait rond de geheime documenten die in zijn privéwoning gevonden werden toen hij al geen president meer was. Hij toonde die bovendien aan meerdere mensen, en weigerde volgens de aanklagers om mee te werken om de documenten zoals het hoort terug te geven aan het Nationaal Archief van het Witte Huis. Dat proces start op 14 augustus.