Al jaren samen en nog steeds vonken tussen Sam Gooris en Kelly Pfaff: met deze tips blijft ook jouw seksleven spannend

Sam Gooris en Kelly Pfaff zijn 24 jaar samen en ze geven elkaar nog altijd vonken en vuur. Dat zegt het koppel in de podcast van Lotte Vanwezemael ‘Lotte gaat diep’. Al is hun seksleven doorheen de jaren wel een beetje veranderd. Hoe kan je de passie net als het bekende koppel constant houden in je eigen relatie? En hoe komt het dat een seksleven verandert? Experts leggen het uit.