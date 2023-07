Verrassing: kernkabinet komt vanavond dan toch bijeen over fiscale hervorming, mét Clarinval (MR)

“De plenaire besprekingen kunnen niet opnieuw worden opgestart”, en “zolang er geen antwoorden komen van de premier, kunnen we niet verder onderhandelen”. Regeringspartij MR zette maandag zware druk op de gesprekken over een fiscale hervorming. Als het van de Franstalige liberalen afhangt, komt die hervorming er zelfs niet meer voor het zomerreces. In een persbericht hadden ze het over “onevenwichtige” voorstellen, zoals extra btw-verhogingen en een gebrek aan arbeidsmarkthervorming.

Een dag later blijkt de soep toch niet zo heet als MR ze maandag opdiende. De premier roept zijn vicepremiers toch opnieuw samen, inclusief MR-vicepremier David Clarinval. Dat zou volgens het kabinet van De Croo om 19 uur zijn. Hoe De Croo de Franstalige liberalen zover heeft gekregen - ondanks de duidelijke weigering maandag - is niet duidelijk. Al is bij de andere partijen te horen dat er vermoedelijk toegevingen zijn gedaan, onder meer om hieraan een hervorming van de arbeidsmarkt te koppelen.

Financiering

In grote lijnen ligt wel nog steeds hetzelfde op tafel als vorige week. Aan de ene kant is er een belastingverlaging op arbeid van zo’n 2 miljard euro waarover de partijen het principieel al eens zijn. Die verlaging komt voor het grootste deel van de afschaffing van de zogenaamde bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ), een crisisbelasting uit de jaren negentig, maar ook door een uitbreiding van de werkbonus voor de laagste lonen.

Het probleem zit nog steeds aan de andere kant van de tabel, bij de financiering van die verlagingen. Socialisten en groenen willen een hogere vermogensbelasting, maar daarbij botsen ze met de liberalen. Mogelijk is er op dat vlak een toegeving aan MR gedaan, rond de verhoging van de effectentaks.

Ook had minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) oorspronkelijk een harmonisering van de btw-tarieven voorzien, maar daarover is nog veel discussie. Ten slotte is er ook de vraag of er ingrepen in de arbeidsmarkt kunnen komen, waardoor meer mensen aan de slag gaan en er zo automatisch meer belastinginkomsten zijn.

Succesje

Het feit dat het kernkabinet nu opnieuw samenkomt, is op zich al een klein succesje voor premier De Croo. Maar de echte vraag blijft of het lukt om voor 21 juli, de deadline die De Croo heeft vooropgesteld, een akkoord te bereiken. Dat is komende vrijdag al.

Binnen de regering is te horen dat er na het veto van MR nu vooral bij de socialisten en groenen voorbehoud is. Zij vrezen dat “de luidste roeper” - MR - nu wordt beloond en de hervorming “een ruk naar rechts maakt” maakt, zoals op een socialistisch kabinet is te horen.