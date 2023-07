Nökkvi Thórisson (Beerschot) voor recordbedrag op weg naar MLS

De transfer van Nökkvi Thórisson naar de MLS zit in de beslissende fase. Beerschot heeft bijna een akkoord bereikt met St. Louis City, dat een recordbedrag veil heeft voor de 23-jarige IJslander. Voor Beerschot ligt de deadline op vannacht.

De voorbije dagen was er op de groepstrainingen van Beerschot geen spoor van Nökkvi Thórisson. De IJslander traint individueel, want hij heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de MLS, meer bepaald naar St. Louis City. De Amerikaanse ploeg zou een bedrag van bijna 1 miljoen euro veil hebben voor Thórisson. Hij zou zo de duurste uitgaande transfer van Beerschot worden sinds de doorstart in eerste provinciale van tien jaar geleden. De club heeft de deadline op vannacht gelegd. Als er dan geen finaal akkoord wordt bereikt met St. Louis, dan wordt de transfer afgeblazen en sluit Thórisson opnieuw aan op training.

Beerschot plukte Thórisson vorig jaar voor een heel klein bedrag weg bij het IJslandse KA Akureyri. Hij scoorde het voorbije seizoen acht keer in dertig wedstrijden. Tussendoor versierde hij ook zijn eerste A-interland voor IJsland. Thórisson zou na Ilias Sebaoui, Jan Van den Bergh en Thibo Baeten de vierde vertrekker kunnen worden bij Beerschot.