Anderlecht maakt komst van nieuwe doelman Maxime Dupé bekend: “Met zijn ‘shot stopping skills’ past hij bij onze speelstijl”

Hendrik Van Crombrugge is de deur richting Genk amper uit, of Anderlecht heeft zijn nieuwe keeper al te pakken. Paars-wit maakte dinsdag de komst van de Franse doelman Maxime Dupé (30) bekend.

Dupé was vorig seizoen eerste doelman bij de Franse eersteklasser Toulouse FC. Hij tekent een contract voor twee seizoenen bij paars-wit en zal het rugnummer 1 dragen. “Ik ben erg trots om de kleuren van deze historische club te verdedigen en ik kijk ernaar uit om de Belgische competitie te ontdekken”, aldus de Fransman. “Als ik mezelf moet beschrijven, zou ik zeggen dat ik een natuurlijke leider ben, iemand die zich altijd kalm en sereen gedraagt. Ik voel me goed op de lijn, maar ook comfortabel met de bal aan de voet.”

CEO Sports Jesper Fredberg is opgetogen met de komst van zijn nieuwe keeper. “We zijn blij dat Maxime voor ons project gekozen heeft. Hij is een doelman met ervaring en vormt zo een goede aanwinst voor onze jonge kern. We zijn ervan overtuigd dat hij met zijn goed voetenwerk en zijn shot stopping skills goed zal passen bij onze speelstijl.”