Tot halfuur aanschuiven op Grote Baan in Helchteren door kettingbotsing

Houthalen-Helchteren

Op de Grote Baan in Helchteren is dinsdag rond 15.15 uur een kettingbotsing gebeurd. Bij de kop-staanrijding met vier voertuigen vielen geen gewonden. Wel vormde zich in geen tijd een lange file richting Hechtel. Het was er tot een halfuur aanschuiven. Het ongeval gebeurde op de Grote Baan met slechts twee rijstroken, in de omgeving van de Colruyt.