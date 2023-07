Nederlands-Limburgse motard na incident met Pogacar in de Tour: “Wij zijn altijd de pispaal”

Liefst was hij zondag maar een deel van de etappe op zijn motor gestapt. Jos Hayen (60) uit Gronsveld, vlak over de grens met Riemst is motard in de Tour de France. Dat wou hij om een statement te maken tegen de - in zijn ogen onterechte - straf voor twee van zijn collega’s die zaterdag Tadej Pogacar hinderden in zijn aanval op de Col de Joux Plane. Dat motards steeds de schuld krijgen, moet volgens hem maar eens zijn afgelopen.