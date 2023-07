Nathan Van Hooydonck is opnieuw klaar voor de strijd na zware smak: “Ik wil woensdag opnieuw mijn steentje bijdragen”

“Het gaat al tien keer beter dan zondagavond”, stelde Van Hooydonck iedereen gerust. “Toen voelde ik me echt verschrikkelijk. Ik had zoveel pijn aan mijn heup en nek… Ik dacht echt dat het voorbij was, maar ik kan echt niet stoppen. Ik voel nog wel last aan mijn heup en moet in bed mijn hoofd nog opheffen omdat de spieren in mijn nek verstijfd zijn van de klap, maar op de fiets gaat het gelukkig al stukken beter. Ik heb hee veel chance gehad. Dit had ook het einde van mijn seizoen kunnen betekenen.”

© AP

Van Hooydonck hoopt de kopmannen van Jumbo-Visma woensdag opnieuw van dienst te kunnen zijn. “Ik vind het fijn om voor deze ploeg te rijden, ik hoop dat ik klaar ben om opnieuw mijn steentje bij te dragen. De etappe van woensdag wordt ongelofelijk zwaar. Ik heb veel vertrouwen in Jonas (Vingegaard, red.) en Wout (Van Aert, red.). Zulke jongens kan je niks bijleren.”