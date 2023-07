Liam Coenen maakt zich klaar voor nieuwe start bij SC Out-Hoegaarden: “Ik wil zo veel mogelijk speelminuten krijgen”

Liam Coenen behoorde na een jeugdpassage bij topklasser STVV twee jaar vast tot de A-kern van KVK Tienen, die verlaat hij nu voor Out-Hoegaarden. “Ik heb voor SC Out-Hoegaarden gekozen omdat het een heel mooie club is met veel sfeer, zowel bij de spelers, staf als bij de supporters. Het ligt ook dicht bij Neerhespen, dat maakt het voor mij makkelijker om mijn opleiding te volgen.”

Ondertussen heeft Coenen zijn nieuwe ploeg al nauw in het oog gehouden. “Ik ben al naar verschillende matchen gaan kijken. Ik zag dat het een goede ploeg was met het potentieel om het goed te doen in eerste provinciale. Ik hoop een goede indruk te maken doorheen het seizoen. Ik wil zo veel mogelijk speelminuten vergaren in de competitie. Daar ga ik mijn best voor doen. Ik blijf ook met mijn voetjes op de grond staan, sowieso. Ik besef dat eerste provinciale, zeker deze jaargang, geen gemakkelijke reeks is. Wij gaan er als ploeg gaan dan ook alles aan doen om zo hoog mogelijk in het klassement te komen.”

Resolute keuze

“Ik heb zelf nog geen voetballend verleden bij Hoegaarden”, gaat Liam Coenen verder. “Ik ben beginnen voetballen bij het Tiense Arsenaal Goetsenhoven en ben dan na twee jaar naar STVV getrokken. Op Stayen heb ik acht jaar gespeeld en dan ben ik naar KVK Tienen gegaan, waar ik twee seizoenen bij de A-kern zat. Ik kreeg daar niet zoveel speelminuten meer en de combinatie begon heel zwaar te worden met mijn opleiding tot politieambtenaar. Daarom heb ik besloten om daar te vertrekken en resoluut voor SC Out-Hoegaarden te kiezen.”