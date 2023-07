Op de Triamant-site in Bree verblijven 85 à 100 bewoners. — © PaBr

Bree

De ondernemingsrechtbank Antwerpen heeft nu ook het faillissement uitgesproken over de NV PatriBree. Dat is de vennootschap boven zorgcomplex Triamant in Bree. “Het merendeel van de bewoners kan er zonder probleem blijven”, zegt Liesbeth Van der Auwera, burgemeester van Bree.