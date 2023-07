De verlichtingspaal staat in het midden van het nieuwe fietspad op de Gorsemweg. — © Dis

Sint-Truiden

Opgelet als je op de Gorsemweg in Sint-Truiden gaat fietsen, want daar staat plots een verlichtingspaal in het midden van het fietspad. Het absurde zicht werd druk gedeeld op sociale media. “De oorzaak ligt bij nutsmaatschappij Fluvius”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v).