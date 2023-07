Man (34) die brand stichtte waarbij zijn kinderen om het leven kwamen, blijft aangehouden

Andrew V. (34), de man die ervan verdacht wordt dat hij vorige maand de woning van zijn ex in Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands) in brand heeft gestoken en waarbij zijn twee kindjes het leven lieten, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Mechelen dinsdag beslist.

In de nacht van 18 op 19 juni zakte Andrew V. af naar de woning van zijn ex-partner Stefanie Brems in de Jan Hallezlaan in Sint-Amands. De vrouw en haar kindjes lagen toen al te slapen. Andrew zou een zipblokje in een kartonnen doos in brand hebben gestoken. Het vuur greep razendsnel om zich in heen en zette in geen tijd het gelijkvloers in lichterlaaie. De verstikkende rook verspreidde zich in geen tijd naar de bovenste verdieping waar ook Kyara (4) en Kyano (8) lagen te slapen.

De brandweer haalde Kyara en Kyano uit de woning, maar de kindjes stierven een tijdje later in het ziekenhuis. — © Theo Derkinderen

Mama Stefanie ging in de brand op zoek naar haar twee kindjes maar moest zelf wijken voor de vlammen en rook. Ze liep bij haar reddingspoging zware brandwonden op. Kyara en Kyano werden nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleden daar kort na hun aankomst. Stefanie lag wekenlang in een kunstmatige coma maar zou vorige week een eerste keer uit haar coma zijn gehaald. Het vreselijke nieuws dat haar twee kindjes de brand niet hebben overleefd, weet ze nog niet. Dat zal ze pas te horen krijgen als haar gezondheidstoestand dat toelaat.

Mama Stefanie ligt nog steeds in het ziekenhuis. — © rr

Kyara en Kyano overleefden de brand niet. — © rr

Herverhoor

Daags na de brand kon de politie Andrew V. arresteren in Buggenhout. Aanvankelijk ontkende de man dat hij iets met de feiten te maken had. Toch zou V. rond het tijdstip van de brand in de buurt van het huis zijn opgemerkt. Na zijn aanhouding vroeg hij een nieuw verhoor aan en - uitgerekend op de dag van de uitvaart van Kyara en Kyano - ging hij door de knieën en gaf toe dat hij de brand had gesticht. De man zou evenwel volhouden dat hij niet wist dat zijn kinderen op dat ogenblik thuis waren.

Advocaat Bart Vosters — © Theo Derkinderen

Onderzoek loopt

Dinsdag verscheen hij voor de tweede keer voor de raadkamer. Die verlengde de aanhouding van de man. Advocaat Bart Vosters wou na afloop van de zitting niet veel commentaar kwijt. “Er is al heel wat onderzoek gevoerd in deze zaak en er moet nog veel gebeuren ook. Maar over de inhoud van het dossier kan ik geen verklaringen afleggen”, zei hij. “Dat hij niet wist of zijn kinderen thuis waren? Ook dat zal blijken uit het verdere onderzoek.”

Mogelijk volgt er binnen enkele weken nog een reconstructie van de dodelijke brand. V. zelf zou in de gevangenis onder verhoogd toezicht zijn geplaatst, onder meer om te vermijden dat hij zichzelf van het leven zou proberen te beroven.