3,5 jaar cel voor Nederlander die op grote schaal zelfdodingspillen leverde: “U nam het recht in eigen handen”

In Nederland is voor het eerst iemand veroordeeld voor het verstrekken van het zelfdodingspoeder Middel X. “U nam het recht in eigen handen”, zo verklaarde de rechter tegen Alex S., die een gevangenisstraf van 3,5 jaar opgelegd kreeg.

Middel X is een giftige stof die onder meer gebruikt wordt in de chemische industrie, maar die in 2017 door de Nederlandse Coöperatie Laatste Wil onder de aandacht werd gebracht als “humaan” middel waarmee mensen zonder tussenkomst van een arts hun leven zouden kunnen beëindigen. Hulp bieden bij zelfdoding is echter verboden in Nederland.

Minstens 1.600 klanten

Voor het eerst is er nu ook iemand veroordeeld voor het verstrekken van Middel X. Het gaat om Alex S., een 30-jarige uit Eindhoven die het zelfdodingspoeder zelf maakte en het vervolgens per post opstuurde naar iedereen die erom vroeg - “zonder daarbij vragen te stellen”, aldus het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank is het afdoende bewezen dat S. het poeder aan tien personen leverde die later ook overleden zijn door het gebruik ervan. In totaal zou S. aan minstens 1.600 “klanten” geleverd hebben.

S., die ook schuldig werd bevonden aan witwassen, kreeg een gevangenisstraf van 3,5 jaar opgelegd, waarvan 1,5 met uitstel. “U stelde geen vragen en leverde desgewenst”, aldus de rechter. “U bent geen arts en niet gerechtigd om dit middel te verstrekken.”

“Iets betekenen”

Hoewel S., die autisme heeft, volgens de psychologen die hem onderzochten “verminderd toerekeningsvatbaar” was, kreeg hij toch een hoge straf opgelegd. “Het vonnis moet iedereen duidelijk maken dat dit niet straffeloos kan”, aldus de rechter.

Ook Tom Gijsberts, de advocaat van S., had nochtans om verzachtende omstandigheden gepleit. Volgens hem had zijn cliënt eerder aan morbide obesitas geleden en had hij het middel aanvankelijk voor zichzelf in huis gehaald. “Hij verstrekte het middel alleen omdat hij dacht dat hij zo iets kon betekenen voor mensen die dezelfde gedachten en angsten hadden”.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.