Is de slotklim aanvatten met een gewone koersfiets een goed idee tijdens de tijdrit in de Tour? “Het is sowieso een etappe waar het zou kunnen”

To do or not to do? Om misschien een nieuw hoofdstuk aan deze Tour toe te voegen, is het kijken wat gele trui Vingegaard en aanjager Pogacar kunnen aanrichten tijdens hun rit tegen de klok. Maar doen ze dat volledig op de aerodynamische tijdritfiets of opteren ze naar het einde toe voor een gewoon exemplaar?

Levert een wissel van een tijdritexemplaar naar een gewone fiets voor de start van de slotklim een aanzienlijk voordeel op aan de meet of niet? Dat is de hamvraag tijdens de enige individuele tijdrit in deze Tour. “Ikzelf ga het wel doen, net als de meeste renners van Lotto-Dstny”, vertelde Campenaerts eerder bij ons. Het eerste stuk met de tijdritfiets, om net voor de voet van de slotklim (die begint op 5,9 km van het einde en 2,5 km lang is aan gemiddeld 9,4%, red.) te wisselen naar een gewone wegfiets. Wat vooral met comfort te maken heeft: als je die steile klim op moet met een fiets waar je al een half jaar weinig of niet hebt opgezeten, is dat heel ambetant.”

“Maar dat is voor renners als Pogacar en Vingegaard anders. Die hebben op de vorige rustdag wellicht al losgereden op hun tijdritfiets, of af en toe na een rit hier in de Tour. Mijn gedacht: zij gaan niét wisselen. De klim is weliswaar zwaar, maar niet ongelooflijk lang. Maar wees maar zeker dat er binnen Jumbo-Visma en UAE al weken druk gerekend is. Bij een fietswissel verlies je altijd een kleine dertig seconden. Dat moet je ergens goedmaken. Binnen die ploegen kunnen ze perfect berekenen hoeveel sneller ze op die klim kunnen gaan met een wegfiets dan met een tijdritfiets. Stél dat je 40 seconden kan winnen, dan zullen ze wel wisselen. Is het nipt, dan speelt bovendien nog een ander aspect: niét wisselen geeft meer mentale rust – ook niet te onderschatten.”

Gissen

Of Campenaerts zijn gelijk zal halen, valt af te wachten. Of Vingegaard effectief van fiets zal wisselen, wilde Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Jumbo-Visma, nog niet meegeven. “Het is logisch dat dat speelt, want het is sowieso een etappe waar een wissel zou kunnen. Maar we hebben een plan, dat ook met Jonas goed doorgenomen is. Soms weet je heel duidelijk dat het zinvol is, soms heel duidelijk dat dat niet zo is. Maar hij heeft er vertrouwen in”, aldus Heijboer bij Wielerflits, die wel aangaf dat er geëxperimenteerd is met twee verschillende fietsen.

Ook bij de concurrentie werd er een poging gedaan om een tijdsverschil te laten noteren. Tijdens de rustdag op maandag werd Pogacar gespot op de voet van de laatste klim met een nieuw exemplaar.

Concurrentie in de maling nemen

Ook Laurens De Plus en Geraint Thomas (beiden niet aanwezig in de Tour) dachten erover na in hun podcast ‘Watts Occurring’. “Een fietswissel of niet? Ik zou luisteren naar wat het performance team vindt”, zegt De Plus. Ook Thomas deelt die mening. Daarop besluiten ze om de kwestie aan hun eigen sportdirecteur bij Ineos, Steve Cummings, voor te schotelen. Om de leute erin te houden, antwoordde Cummings: “We zullen er niet echt eentje doen, maar vertel op de podcast maar dat we er wél eentje zullen doen.” Allicht om de concurrentie op het verkeerde been te zetten. Afwachten wat het zal worden straks.

Soren Waerenskjold, tijdritkampioen bij de beloften, gaf alvast het voorbeeld. Mikkel Bjerg volgde even later ook.

