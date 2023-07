Peltse buren krijgen tot achttien maanden cel voor cannabisteelt

Twee Peltse buren van 54 en 39 jaar zijn in Hasselt veroordeeld voor de teelt van cannabis. Beiden kregen ze achttien maanden cel, waarvan de helft met uitstel. In totaal ging het om een 400-tal planten in twee woningen langs de Leopoldlaan.

Het was de vijftiger die de initiatiefnemer van de plantage was. “Mijn vrouw en ik waren van plan een broodjeszaak op te starten. Net hadden we voor 35.000 euro geïnvesteerd en toen kwam corona en doken er problemen op met het bestemmingsplan voor de zaak”, bekende de man.

In die dagen had hij wel al een plantage met veertig planten opgetrokken. “In januari 2020 ben ik groter gegaan, tot zo’n 400 planten. Op het internet heb ik de nodige info gezocht en mijn plan getrokken. In juni, juli kreeg ik de hulp van mijn buurman. Ik ken hem al lang en heb ervoor gezorgd dat hij en zijn vrouw in het huis langs me konden wonen. Hij rookte, ik kweekte. Bijna twee maanden heb ik op bed gelegen met ontplofbare benen. Ik kan weinig lopen en zeker niets telen. Hij heeft me toen geholpen”, luidde het.

Ontmantelde plantage

De vijftiger schetste dat er vier oogsten waren geweest. Goed voor een opbrengst van 11.500 euro. De cannabis verkocht hij aan koffieshops in Amsterdam. Bij zijn buurman vonden de speurders nadien een kleine ontmantelde plantage. Na de huiszoeking bij de vijftiger had hij zijn boeltje opgeruimd. “Ik heb zelf ook wat geteeld, veertien planten maar. Het was geen succes, ik wilde het gewoon eens proberen. Ik blowde zelf en het was veel te duur. Mijn buurman heb ik geholpen omdat hij zelf niet kon tillen.”

De drugs komt ze elk op achttien maanden cel te staan, waarvan de helft effectief. Daarnaast draaien ze elk nog op voor een boete van 6.000 euro. Daarnaast verklaart de rechter een vermogensvoordeel van 27.540 euro verbeurd van de vijftiger en 7.000 euro voor de dertiger. Samen draaien ze ook nog op voor de gerechtskosten van 23.000 euro.

Tot slot kreeg de oudste van het duo nog twee maanden cel extra voor het illegaal bezit van een boksbeugel, pepperspray en een geweer met munitie.