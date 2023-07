Marcel Vanthilt en co palmen Tongeren in met witte konijnen, vuurpijlen en een begrafenis

Marcel Vanthilt en co palmen Tongeren in. — © Luc Daelemans

Het gaat niet goed met de wereld. Of denken we dat maar? In ieder geval: áls het einde nabij is, geven Marcel Vanthilt en co er nog een stevige lap op in Tongeren en omstreken met

Moment biedt al jaren een vette kluif aan cultuurplezier aan in de Limburgse zomer. Het thema draait altijd rond tijd, dit jaar specifiek rond het ‘Einde der tijden’. In Tongeren en omstreken kan je genieten van exposities, theatervoorstellingen, muziek, films en lezingen. Vaak op speciale locaties of in niet-alledaagse omstandigheden. Moment stelt zich op als een creatieve motor voor Limburgs talent met een hele jaarwerking. Het festival zelf, dat al sluimert op donderdagen en piekt van 3 tot 13 augustus, blijft ook behouden. Een aantal tips uit het grote aanbod.

Marcel Vanthilt is curator van Moment 2023. — © rr

EXPO

Witte konijnen en kwallen van plastic

Luc Daelemans fotografeerde curator Marcel Vanthilt als wit konijn op verschillende locaties die telkens een link leggen met een probleem waar de wereld anno 2023 mee worstelt: CO2-uitstoot, te weinig groen … De beelden worden metersgroot gepresenteerd op de ramen van het Praetorium.

Curator Marcel Vanthilt als wit konijn. — © Luc Daelemans

Beeldenmaker Marc Swysen presenteert er zijn Medusa: een zwevende kwal met tentakels gemaakt van lege plastic flessen, gehuld in een magisch licht. Hij maakt ook de installatie Planet @ Peril in de tuin van het Praetorium. Schilderkunst is er van Hasselaar Gommaar Gilliams in het stadhuis en van Robert Dandorov in de Ursulakapel.

Medusa van beeldenmaker Marc Swysen. — © rr

Alle expo’s lopen van 4 t.e.m. 13/8.

THEATER

Neem plaats op een laadbak of kruip in het hoofd van Stephan Peigneux

In 2023 is het 30 jaar geleden dat de Tongerse juwelier Stephan Peigneux als laatste Belg ter dood werd veroordeeld na de moord op zijn vrouw. Peigneux worstelde ook met de outing van zijn homoseksuele geaardheid. De straf werd omgezet in levenslang. Thomas Janssen vertrekt van dat verhaal en maakt er een soort mix van tussen theater en expo. De bezoeker krijgt een hoofdtelefoon en hoort de gedachten van een gevangene.

Zelfs in de laadbak van een vrachtwagen kan je van theater genieten op Moment. Zo maak je Faren van Ellis Meeusen en Milan Vandierendonck mee, een voorstelling over reizen, vluchten, vooruit en achterom kijken.

Schilderkunst van Hasselaar Gommaar Gilliams. — © Gommaar Gilliams

Mariette is de interessante installatie van Stichting Laudio. Wandel binnen in het decor van een kamer in een woon-zorgcentrum, open lades van kasten en krijg de stem te horen van een 90-jarige Tongerse die in het dialect spreekt. Een nostalgische ervaring enerzijds, een onderzoek naar dementie en de rol van dialect anderzijds. En in Wortels laat Bruno Vanden Broecke twee standpunten tegelijkertijd aan bod komen, zonder een oordeel te vormen: de natuurjongens versus de boeren. Toepasselijk gespeeld in de tuinbouwschool.

Over de voorstelling De weg is belangrijker dan de bestemming van De Eenzamen, gaan we niet te veel verklappen. Verwacht een voorstelling in de Velinx. Of misschien ook niet. Frusterend? Dat kan. Je zal wel zien.

In de Ursulakapel hangt het werk van Robert Dandorov. — © Robert Dandorov

FILM

Van Muse tot Messiaen soundtrack uit stomme film

Marcel Vanthilt is als curator elke dag prominent aanwezig. Met speeches, poëzievoordrachten, dj-sets, maar ook als host van Verdens Undergang van August Blom (1916) op 11 augustus. “De eerste film over het einde van de wereld”, zegt Vanthilt, “Het thema van Moment dit jaar. Te vergelijken met Don’t Look Up, de film die Leonardo DiCaprio een paar jaar geleden maakte. Wetenschappers voorspellen een catastrofale ramp, maar niemand luistert. Er is niks veranderd. Een koor, het klassieke ensemble Hermes en een gitarist voorzien de beelden van een live soundtrack, met allemaal nummers die over het einde der tijden gaan, van R.E.M. tot NIN, Muse en Messiaen.”

Op het filmmenu staat onder andere ook Dr. Strangelove, de klassieker van Kubrick met Peter Sellers in tal van rollen.

Verdens Undergang, de eerste film over het einde van de wereld. — © August Blom

BEGIN EN EINDE

Vuur, spektakel en een begrafenis

Het begin en het einde van het festival worden op originele wijze aangepakt. Op 3 augustus telt een grote klok op het stadhuis naar het nulpunt. Dan barst het los: een spektakel van licht, vuurwerk en acrobatie van Jan Vermeersch. Het festival is dan officieel geopend. Marcel Vanthilt: “Misschien vlieg ik wel Lady Gaga-gewijs door het zwerk met een vuurpijl in mijn reet. We zullen zien.”

Een spektakel van licht, vuurwerk en acrobatie van Jan Vermeersch. — © Jan Vermeersch

Het festival lang kan je (in het stadhuis) ook voorwerpen in een kist leggen waarvan je denkt dat ze de tijd moeten overleven. Die kist wordt op de laatste dag plechtig begraven. Een stoet trekt op 13 augustus van het Teseum naar de oude begraafplaats. Steven Palmen maakte er een grafmonument voor en alle deelnemers krijgen een artistiek bidprentje mee naar huis. Amen en uit.