VIDEO. De tijdrit kan niet slechter beginnen bij Team DSM: twee renners te laat op startpodium, twee anderen vallen in eerste bocht

De enige tijdrit in deze Tour was toch even wennen voor de renners. In het bijzonder voor Team DSM-firmenich. Zowel Sam Welsford als Alex Edmondson verschenen te laat op het startpodium. Aftellen hoefde bij hen niet meer. Maar dat was nog niet alles: ploegmakkers John Degenkolb en Nils Eekhoff schoven al bij de eerste bocht over het asfalt… Om de pijn misschien ietwat te verzachten: ook Cofidis-renner Alexis Renard kon zich niet rechthouden in bocht 1.