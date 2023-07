Voortvluchtige man gevonden in tuin van de buren na grote zoektocht in Koersel

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft dinsdagmiddag een paar uur gezocht naar een man uit Koersel. Hij had zijn voorwaarden geschonden en vluchtte weg toen de politie hem kwam oppakken. Uiteindelijk werd hij gevonden in de tuin van de buren.

Rond 10.45 uur gingen twee politieploegen naar de woning van de man aan de Laan op Heusden in Koersel. Hij had immers zijn opgelegde voorwaarden geschonden. Toen de agenten aanbelden, nam de man de vlucht. De politie startte meteen een grote zoektocht. Daarbij werden een politiehelikopter en speurhond ingeschakeld. De politie Heusden-Zolder bood versterking. Na een paar uur werd de man gevonden door de speurhond in de tuin van de buren. Hij zit in de cel op het politiecommissariaat, in afwachting van een beslissing van de onderzoeksrechter.