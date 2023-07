Tore, zoon van Mathias Sercu, kreeg vorig jaar nog een maand van dokters: “Vandaag geven ze geen prognoses meer”

Het gaat zo goed met Tore, dat hij en zijn vriendin Frauke een reis van een kleine drie weken door vier landen in Europa kunnen maken. Een jaar geleden was hij nog te ziek om mee op reis naar Roemenië te gaan. “Ik zal het pas geloven als we op de trein richting Frankfurt zitten”, zegt Frauke in Humo.

De immunotherapie die Tore nu al maandenlang volgt, lijkt aan te slaan. Toen de kanker in zijn ruggenmerg gevonden werd, kreeg hij nog zes maanden. Even later bleek dat er uitzaaiingen waren, waarop de prognose naar één maand ging, vertelt Tores vriendin. Die harde boodschap ligt nu al ver achter hen. “Die prognoses geven ze vandaag niet meer, omdat ze het gewoon niet weten. Nu gaat het goed, maar het kan elk moment omslaan.”

Bij het begin van een nieuwe cyclus immunotherapie wordt Tores bloed gecheckt op een eiwit dat de aanwezigheid van kanker verraadt. Dat is nu al maanden onvindbaar. “Maar ooit komt het terug”, aldus Frauke. “Daar moeten we bij zo’n agressieve kanker van uitgaan, zeggen de dokters.”

Tot dat gebeurt, geniet het koppeltje van hun tijd samen. Ze gingen zelfs samenwonen. “Soms kan ik het niet laten om toch te fantaseren over later”, geeft ze toe. “Dan beeld ik me in: stel dat we ooit uit dit huisje weggaan en naar een andere plek verhuizen. Die gedachte besluipt me, maar dan roep ik me tot de orde en dwing ik mezelf om te denken: dit blijft niet duren.”

