Stagiair (23) uit Bilzen die hand verminkte in plooibank krijgt 205.000 euro schadevergoeding

De rechtbank in Hasselt heeft een 23-jarige Bilzenaar een schadevergoeding van 205.000 euro toegekend nadat hij zijn hand verminkt had op zijn stageplaats in Diepenbeek. Bij een metaalverwerkend bedrijf kwam hij met zijn handen tussen een plooimachine te zitten.

Het ongeval speelde zich op 1 februari 2018 af. De toen zeventienjarige Bilzenaar geraakte gekneld met zijn linkervoorarm en rechterarm onder het mes van een plooibank. Zijn rechterpink werd geamputeerd. De andere vingers zijn grotendeels gevrijwaard, maar de grijpfunctie is aangetast. De pols van zijn linkerarm was ei zo na volledig doorgesneden, maar de artsen konden die nog redden. “Als gevolg is de linkerarm met 7 cm ingekort”, luidde het in 2020 op het proces.

Onderzoek toonde aan dat de veiligheid niet naar behoren was. De omslachtige techniek die de zaakvoerder aan de stagiair leerde, was onvoldoende om het risico op een ongeval te vermijden. Dat de plooimachine niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften achtte de rechtbank bewezen. Ook bleken een risicoanalyse en schriftelijke instructies te ontbreken voor de plooimachine die al sinds 1982 in gebruik was.

45 procent blijvende ongeschiktheid

Ook oordeelde de rechtbank dat het toen zeventienjarige slachtoffer voor een kwart zelf verantwoordelijk was. Anders viel de schadevergoeding nog een stuk hoger uit. “Hoewel hij nog jong en onervaren was, moet hij geweten hebben dat het onveilig was om met zijn handen en armen onder het mes te komen. Hij had dat moeten afleiden uit de uitleg van de zaakvoerder en een werknemer”, oordeelde de rechter destijds in het vonnis.

De Bilzenaar kreeg toen een voorlopige schadevergoeding van 20.000 euro toegewezen. Nu ruim vijf jaar na het ongeval, lijkt de juridische lijdensweg ten einde. Al is het nog mogelijk om in beroep te gaan. De rechtbank kende de jongeman nu bovenop de voorlopige som nog eens 205.000 euro toe. Vooral dat het slachtoffer een blijvende arbeidsongeschiktheid van 45 procent aan het ongeval overhoudt, dikt de schadevergoeding aan. Ook wordt hem een voorbehoud toegekend voor eventueel verlies van toekomstige pensioenrechten. De schadevergoeding is voor de rekening van de 77-jarige zaakvoerder van het bedrijf, de vennootschap en de verzekeringsmaatschappij.