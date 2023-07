Eerste woensdagavond is een voltreffer bij Toeternietoe in Hasselt

De band 'Wham bam thank u M’am' wist er direct de sfeer goed in te brengen. Tijdens de pauze speelde Toeternietoe traditiegetrouw een half uur de longen uit het lijf. Het publiek kon kennismaken met het nieuwe Toeternietoe versie 2.0, met hun eerste vrouwelijke muzikante Lieze.Om 23 uur werd zoals gebruikelijk afgesloten met een mooie tombola. Nieuw is dat de komende 4 woensdagen starten met een voorprogramma vanaf 19 uur ipv 20 uur. Volgende hoofdacts komen nog aan bod: We Two, Knappe Koppen, Cliff&Stany JR band en als afsluiter op 9/8 Davide Cavallere. Wat een feest in de Maastrichterstraat in Hasselt.