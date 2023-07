Officieel: KRC Genk versterkt zich met doelman Hendrik Van Crombrugge

KRC Genk heeft zijn nieuwe doelman beet. Hendrik Van Crombrugge (30) komt over van Anderlecht en tekende in de Cegeka Arena een contract voor drie seizoenen met optie op een extra seizoen. Hij stapt dinsdag al mee op het vliegtuig naar Portugal, waar KRC Genk woensdag een oefenwedstrijd speelt tegen Sporting CP.

De overgang van Van Crombrugge hing al een tijd in de lucht. Anderlecht wachtte alleen tot Genk de juiste prijs bood. Dat kostte best wat tijd. Aanvankelijk wou de vicekampioen de doelman alleen huren en een deel van zijn jaarsalaris overnemen. Dat zagen de Brusselaars niet zitten. Zij wilden liefst van al verkopen, maar ook het eerste definitieve bod was ruim onvoldoende. Pas eind vorige week stemde Anderlecht in en volgens onze info kan de prijs - inclusief bonussen - oplopen richting de 2 miljoen euro.

KRC Genk wilde de ervaren Van Crombrugge er graag bij om de concurrentiestrijd in doel te verhogen. Op dinsdag 25 juli moeten de Genkenaars al aan de bak in de Champions League-voorrondes tegen Servette Genève en Maarten Vandevoordt had wat langer vakantie na het EK voor beloften. De jonge Belg verhuist bovendien na het seizoen naar RB Leipzig, maar het is niet onmogelijk dat Van Crombrugge Vandevoordt uit het doel speelt. De Limburgers geven hem niet voor niets een contract van 3 seizoenen met optie en willen ook dat beloftendoelman Mike Penders de tijd krijgt om te evolueren richting het A-team.

“Echte leider”

“Omwille van zijn ervaring en kwaliteiten is Hendrik de uitgelezen doelman om de concurrentie met onze doelmannen aan te gaan”, stelt Head Of Football Dimitri de Condé op de clubwebsite. “De komst van Hendrik geeft een extra dimensie aan onze gekende succesvolle filosofie. Hendrik is een echte leider die lange tijd de kapiteinsband droeg bij RSC Anderlecht. Door zijn aanwezigheid zullen ook onze jonge talenten volgende stappen kunnen zetten en leren van zijn ervaring en professionaliteit.”

Ook Van Crombrugge, die 120 wedstrijden speelde voor Anderlecht, toont zich blij met de nieuwe stap. “Ik ben verheugd met deze nieuwe stap in mijn carrière”, klinkt het. “De afgelopen maanden waren niet de gemakkelijkste, maar ik ben op en top professioneel gebleven en ben blijven trainen op het hoogste niveau. Ik heb persoonlijk geen moment getwijfeld toen KRC Genk zich meldde en kijk er naar uit om met KRC Genk mee te strijden voor de prijzen.”