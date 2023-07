Primeur op WK vrouwenvoetbal: publiek krijgt live uitleg bij VAR-beslissingen

Toeschouwers in de stadions zullen, net als de televisiekijkers, live uitleg krijgen rond beslissingen van de videoref (VAR) tijdens het komende WK vrouwenvoetbal. Dat moet het proces “transparanter” maken, zo verklaarde Pierluigi Collina, voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA, dinsdag. Het WK start donderdag in Australië en Nieuw-Zeeland.

Het is de eerste keer dat de VAR op deze manier op een groot toernooi zal werken. Het systeem werd wel al uitgetest op het WK voor clubs in Marokko en vorige maand op de het WK U20 in Argentinië.

Volgens Collina waren die tests overtuigend. “We willen scheidsrechterlijke beslissingen transparanter en begrijpelijker maken”, legde de Italiaanse voormalige topscheidsrechter uit met het WK voor de deur. Fans vragen immers al lang om meer duidelijkheid rond VAR-beslissingen. “De scheidsrechters die in Sydney aanwezig zijn, hebben het omroepsysteem al uitgeprobeerd op de trainingsvelden en alles verloopt goed. We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe hulpmiddel erg positief zal zijn.”

Tijdens de WK-wedstrijden kunnen scheidsrechters een scherm aan de rand van het veld raadplegen, waarna ze meer uitleg (moeten) geven bij hun beslissing via een microfoon op hun shirt. Collina gaf hierbij toe dat er bij bepaalde scheidsrechters enkele zorgen hierover bestaan, omdat ze hun beslissingen in het Engels moeten uitleggen, wat extra druk op hen zou leggen.