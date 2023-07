STVV speelt vandaag in Pulderbos een oefenwedstrijd tegen Lierse nadat ze op de stage in Horst flink wat vooruitgang boekten richting de competitiestart. Dat is mede te danken aan het sturende werk van Sebastian Hahn, Thorsten Finks rechterhand. “Offensief voetbal brengen is onze eerste doelstelling.”