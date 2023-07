Wie knipperde had de aankomst van Wout Poels wellicht gemist: “Breng hen langer in beeld, dat verdienen ze”

Zondag ging Wout Poels aan de haal met de ritoverwinning op de flanken van de Mont Blanc, maar wat opviel was dat de Nederlander slechts luttele seconden in beeld gebracht werd toen hij de finishlijn overschreed. Adam Hansen, voorzitter van rennersvakbond CPA, zag het met lede ogen aan.

“Ik zou het erg op prijs stellen dat hij of eender welke ritwinnaar meer dan twee seconden in beeld wordt gebracht zodat hij later aan zijn zoon kan tonen wat hij verwezenlijkte”, klinkt het op Twitter. “Het is jammer dat zoiets gebeurt bij één van zijn grootste prestaties uit zijn carrière. De klassementsmannen (met de nadruk op Pogacar en Vingegaard, red.) worden elke dag meermaals getoond”, waarna Hansen een warme oproep doet aan de Franse televisie. “Geef deze jongens en hun teams meer schermtijd. Dat verdienen ze.”

Poels kon in ieder geval op veel aanmoediging rekenen toen hij op weg was naar zijn historische winst in de Tour. In de slotmeters stond namelijk zijn beste vriend hem naar voren te schreeuwen. Toen Poels passeerde, lukte het zelfs om een high five uit te delen. Mooie beelden.